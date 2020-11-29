شكرا لقرائتكم عامر صبري: هدف شيكا الأفضل فى إفريقيا والبياض بياض القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري عامر صبري ، لاعب نادى الزمالك السابق، أن هدف شيكابالا فى مرمى الاهلى بنهائى دوري أبطال إفريقيا الذى توج به الأخير عقب الفوز 2-1 ، سيكون الأفضل فى دورى أبطال إفريقيا بعد إختيارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

وأضاف فى تصريحات عبر برنامج أخبارنا على قناة الزمالك، لا بد لوزارة الشباب والرياضة من إنشاء قناة تثقفية أو ثقافة لتوعية الشعب والجمهور المصري مشددا على ضرورة تفعيل القوانين لمكافحة التنمر والعنصرية ويتم تطيبقها فى أوروبا .

وواصل البشرة ليس لها علاقة والبياض بياض القلب وهذه المرة الأولى للهجوم على شيكابالا بهذه الطريقة .

وأتم : الغيابات فى نهائى القرن أثرت فى الزمالك 80% ضعف آثارها فى الأهلى الذى لم يتأثر بغياب البدلاء