شكرا لقرائتكم عامر صبري: الزمالك قادر على طى صفحة إفريقيا وعليه التركيز فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر صبري ، لاعب نادى الزمالك السابق أن الزمالك قادر على طى صفحة إفريقيا وعليه التركيز جيدا لأن فريق طلائع الجيش من الأندية الصعبة وفريق "رخم"

وأضاف فى تصريحات عبر برنامج أخبارنا على قناة الزمالك، لا بد من حصول حميد أحداد على فرصة كافية للحكم على مستواه خاصة أن الحكم عليه صعبة لانه لم يشارك مع جروس بالشكل الكافئ

ويري عامر صبري , لاعب نادى الزمالك السابق، أن هدف شيكابالا فى مرمى الاهلى بنهائى دوري أبطال إفريقيا الذى توج به الأخير عقب الفوز 2-1 ، سيكون الأفضل فى دورى أبطال إفريقيا بعد إختيارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

وتابع لا بد لوزارة الشباب والرياضة من إنشاء قناة تثقفية أو ثقافة لتوعية الشعب والجمهور المصري مشددا على ضرورة تفعيل القوانين لمكافحة التنمر والعنصرية ويتم تطيبقها فى أوروبا .

وواصل البشرة ليس لها علاقة والبياض بياض القلب وهذه المرة الأولى للهجوم على شيكابالا بهذه الطريقة .

وأتم : الغيابات فى نهائى القرن أثرت فى الزمالك 80% ضعف آثارها فى الأهلى الذى لم يتأثر بغياب البدلاء .