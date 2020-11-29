شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عودة أحمد أبو الفتوح وروقة وانتظام الشباب فى مران الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك، انتظام محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، جاء ذلك عقب نهاية إعارته وخضوعه اليوم لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران بصحبة زملائه بالفريق ويشارك روقا في فقرات المران بشكل طبيعى، استعدادا للفترة المقبلة، وتابع موقع الزمالك الرسمى أن أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق أيضاً خضع، لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران وعاد أبوالفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة اعارته في سموحة ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويأتى ما أعلنه موقع الزمالك الرسمى تأكيدا لما نشره "الخليج 365" فى الساعات الماضية أنه تم الاستقرار فى النادى الأبيض على عودة روقة إلى جانب فتوح للتدريبات بعد نهاية الإعارات الخاصة بهما وإخطارهما بذلك.