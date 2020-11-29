شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين يستعين بالصبر لمواجهة بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد مدرب العين البرتغالي بيدرو إيمانويل أن مواجهة فريقه أمام بني ياس الثلاثاء في دوري الخليج العربي، لن تكون سهلة، وقال: ندرك جيداً أن مهمتنا ستكون صعبة؛ فالمنافس يلعب على أرضه، ويضم في صفوفه لاعبين يتمتعون بإمكانات عالية، كما أعرف مدربه جيداً منذ أن كنّا بالدوري السعودي، فهو ينتهج أسلوب اللعب المنظم والصلابة الدفاعية؛ ولذلك علينا أن نصبر، ونستحوذ على الكرة إلى جانب التمركز الجيد، وعدم منح الفرصة للمنافس، خصوصاً وأنهم يعتمدون على الهجوم المعاكس عبر الأرجنتيني جو بيدرو.

وأكمل: على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة في التحضير لهذه المباراة، فإننا على استعداد لخوض المواجهة، ونمتلك القدرة على اللعب بقوة خلال الـ90 دقيقة؛ لأننا نعلم مدى أهمية نقاطها الثلاث.

وأضاف: استهل بني ياس مشواره في بطولة الدوري بقوة، محققاً ثلاثة انتصارات متوالية في أول ثلاث مواجهات؛ الأمر الذي يفرض علينا الدخول في أجواء المباراة بقوة، على الرغم من أنني أعرف مدى صعوبة ذلك.

وتابع: اللاعبون الذين سيشاركون في المباراة هم في أعلى درجات الجاهزية ليس فقط على المستوى الفردي، وإنما على مستوى الفريق؛ ليقدموا مردوداً جيداً على أرضية الملعب، ونحتاج إلى روح الفريق، وأن يكون لدينا الإيمان بمقدرتنا على الفوز بالنقاط الثلاث.

وعن الغيابات المؤكدة، قال: لدينا قائمة طويلة من الغيابات؛ لكن التركيز على اللاعبين الجاهزين؛ لأنهم أظهروا أننا بحاجة لأن نكون في درجة الجاهزية العالية، وآخر ثلاث مباريات حققنا فيها ثلاثة انتصارات، وبالطبع نرغب بالاستمرار بهذا المستوى؛ لأننا نعلم أنه عندما نعمل يداً بيد، ونضاعف من جهودنا سنحقق هدفنا، والفوز بلقب الدوري ليس بالأمر السهل.