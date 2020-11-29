شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة المصرية توقف إدارة الزمالك وتشكل لجنة مؤقتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالة المخالفات المالية الواردة وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

وجاء في قرارات وزاة الرياضة الأحد استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

كما تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

كما تم وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضي والقاهرة الرياضي بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة.

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