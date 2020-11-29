شكرا لقرائتكم خبر عن فوريستيري يسجل في الدوري الإيطالي بعد 13 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور 13 عاماً على تسجيله هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، سجل فرناندو فوريستيري مهاجم أودينيزي هدفاً آخر في الفوز المفاجئ 3-1 على لاتسيو خارج الأرض الأحد.

وسجل تولجاي أرسلان وإيناسيو بوسيتو ليتقدم أودينيزي 2-صفر قبل الاستراحة ثم أضاف فوريستيري الهدف الثالث في الدقيقة 71 قبل أن يقلص تشيرو إيموبيلي الفارق من ركلة جزاء.

وقدم أودينيزي عرضاً قوياً رغم غياب المدرب لوكا جوتي ومجموعة من اللاعبين الأساسيين.

وألقى بييرباولو مارينو المدير الرياضي لأودينيزي باللوم في هذه الغيابات على إصابات بعدوى كوفيد-19،وبدا تأثر لاتسيو، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، من إرهاق التنافس في بطولتين كبيرتين.

وتقدم أودينيزي مبكراً بهدف من أول هجمة خطيرة في الدقيقة 18 حيث سدد أرسلان كرة غيرت اتجاهها بعد مجهود من روبرتو بيريرا.

وأهدر فوريستيري فرصة قبل أن يتوغل بوسيتو داخل منطقة الجزاء ويضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسط غضب من سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو.

ورغم إجراء ثلاثة تغييرات بين الشوطين، استقبل لاتسيو الهدف الثالث، حيث نال فوريستيري مساحة كبيرة وسجل هدفه الأول في الدوري منذ أن سجل مع سيينا أمام إنتر ميلان في يناير/كانون الثاني 2008.

وبعد ذلك انتقل فوريستيري، المولود في الأرجنتين، إلى فيتشينزا وإمبولي وباري في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وملقة الإسباني وواتفورد وشيفيلد وينزداي في إنجلترا.

وحصل إيموبيلي على ركلة جزاء ونفذها بنفسه ليقلص الفارق.