تفاصيل تحديد هوية صاحب "الكلب" في الفيديو المسيء لـ شيكابالا

أعلن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، عن نجاحهم فى ضبط عدد من مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم وجارى التحقيق معهم.



أكد مصدر أمني، أنه سيجري القبض على المتهمين بالمشاركة في فيديو التنمر والإساءة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وذلك بعد تحديد هوية 6 منهم، حيث جرى التوصل لهويتهم بعدما ظهروا بالكاميرات في أحد ميادين الأقصر، وهم يحملون "كلب أسود" يرتدي قميصا أبيض، وهتفوا باسم اللاعب.

وأضاف المصدر، أنه جرى التوصل إلى صاحب الكلب وقميص الزمالك التي ظهرت في الفيدو. وأشارت التحريات إلى أنه طالب، وجاري ضبطه.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المشاركين في الفيديو ينتمون لمحافظة الأقصر، وقاموا بتصوير الواقعة عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة الماضي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكدت التحريات أن المشاركين في الواقعة، وجهوا بالفعل شتائم وعبارات غير لائقة ضد اللاعب.