مران الزمالك.. تأهيل خماسي الفريق.. مشاركة روقا.. ورسالة باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وبدأت الجلسة بتحية اللاعبين جميعا مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية وأدوا بشكل طيب في نهائي إفريقيا، ولكن الفوز لم يكن حليف لهم.

ووجه باتشيكو رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها: "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لا بد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا".

وتابع: "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر".

وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر.

وتواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وسيقوم عبدالهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا.

وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل "ربيد تيست"، على هامش المران الذي عقد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويأتي ذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات حيث يستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر.

وانتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب نهاية إعارته وخضوعه اليوم لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران بصحبة زملائه بالفريق.

ويشارك روقا في فقرات المران بشكل طبيعي ، استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب عودة الثنائي من معسكر منتخب الشباب استعدادا للمشاركة مع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وخضع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد أبوالفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة اعارته في سموحة.

ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا، لطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

ويؤدي خماسي الزمالك تدريبات داخل صالة جيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج معالجة الارهاق وتجهيزهم بشكل قوي للمرحلة المقبلة.

واكتفي الخماسي بهذه الفقرة وفضل باتشيكو عدم انخراطهم في باقي الفقرات التدريبية.