انسحاب بطل جيبوتي.. تعرف على منافس الزمالك المقبل بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سيواجه فريق الزمالك منافسه جازيل التشادي في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق سياف بطل جيبوتي.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي جازيل التشادي، فإن بطل جيبوتي لم يحضر لخوض مباراة الذهاب الأمر الذي سيعرضه لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك ببطل تشاد في الشهر المقبل بحسب ما جاء في صفحة النادي الرسمية حيث ستقام مباراة الذهاب في تشاد على أن تقام موقعة الإياب في مصر.

وكان الزمالك خاض مساء الجمعة الماضي نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا أن الفريق الأبيض خسر البطولة على يد منافسه الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الزمالك في جعبته خمس بطولات دوري أبطال أفريقيا حيث يتساوى مع فريق مازيمبي الكونغولي بنفس عدد البطولات وبفارق أربعة ألقاب عن الأهلي المنفرد على القمة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان آخر تتويج له بمسابقة دوري أبطال أفريقيا يعود لنسخة عام 2002 بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي.