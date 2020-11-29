بالفيديو.. ميسي ينعي مارادونا على طريقته باحتفال استثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نعى ليونيل ميسي قائد برشلونة مدربه السابق دييجو أرماندو مارادونا بطريقته الخاصة، خلال الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى أوساسونا بالدوري الإسباني.
وأحرز ميسي الهدف الرابع لفريقه في مرمى أوساسونا ليقوم بخلع قميصه ويظهر قميص نيولز أولد بويز الذي ارتداه مارادونا حين لعب في صفوف الفريق.
ولعب مارادونا لفريق نيولز أولد بويز لمدة موسم واحد بعدما عاد من إشبيلية إلى الأرجنتين في صيف 1993.
وبرز ميسي في صفوف فريق نيولز أولد بويز قبل أن يرحل عن النادي الأرجنتيني وينضم إلى برشلونة في صيف عام 2000.
وتوفى مارادونا الأربعاء الماضي على أثر أزمة قلبية ليقضي نحبه في الستين من عمره.
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