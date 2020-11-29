"من أجل منصب جديد في الفيفا".. ثابت يعلن مغادرة "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نهاية عمله في كاف بعد 10 سنوات قضاها في العمل المثمر.

وكتب ثابت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عائلتي، عائلة كرة القدم ، ستنتهي 10 سنوات من العمل المثمر في الكاف في 20 ديسمبر".

وأضاف: "أغادر كاف ورأسي عالياً مليئًا بالذكريات الجيدة والخبرات الرائعة لخوض تحد جديد".

وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤلية تجاه عملي الجديد وبلدي".

جدير بالذكر أن بعض المقربين من ثابت، أشاروا إلى توليه منصب مدير إدارة الاتصالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).