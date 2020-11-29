عمومية اتحاد الكرة ترفض بند البدلات والمكافات لأعضاء مجلس الإدارة

قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء بند المكافآت والبدلات في لائحة النظام الأساسي الجديدة.
واعترضت أندية الجمعية العمومية على تطبيق هذا البند خاصة وأن الأندية لا يطبق فيها هذا الأمر وبالتالي فإن اتحاد الكرة ملزم بالعمل التطوعي مثل مجالس إدارات الأندية.
منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني, شيكا بقيمة 50 ألفجنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة.
في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.
وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.
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