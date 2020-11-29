صور | استعدادات حفل المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين

بدأت تجهيزات فاعليات المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية الدولية.

منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين هو الأول الذي يقام في مصر تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية من أجل توعية اللاعبين بأهمية الرياضة ودورهم في المجمتمع وواجبات وإلتزامات كل لاعب خلال مسيرته الرياضية.

يقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية

المصرية ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى والأستاذ محمد الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية بجانب عدد من رموز الرياضة ونجوم الألعاب الرياضية من اللاعبين الحاليين والسابقين.يبدأ الحفل بمنتدى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وهو المنتدى الأول في تاريخ الرياضة المصرية المخصص للرياضيين المصريين فقط.يعقب المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضل لأفضل لاعب وأفضل ناشىء وأفضل إداري وأفضل لاعب بارالمبي وأفضل اتحاد لعبة جماعية وأفضل اتحاد لعبة فردية وأفضل اتحاد لعبة غير أولمبية وأفضل هيئة رياضية.ويشهد الحفل إعلان الفائزين في مسابقة تصميم الزي الرياضي والرسمي لبعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.