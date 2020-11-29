جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وبدأت الجلسة بتحية اللاعبين جميعا مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية وأدوا بشكل طيب في نهائيإفريقيا، ولكن الفوز لم يكن حليف لهم.
ووجه باتشيكو رسالة للاعبين في حضور معاونيه قال فيها : "لن نقف عند هذا الأمر، سنواصل العمل بقوة من أجل القادم، أمامنا تحديات قوية، وأهداف لابد من تحقيقها، أثق فيكم جميعا ".
وتابع : "كنتم الأفضل والأجدر، ولكنها كرة القدم بها فائز وخاسر، ولم يكن يومنا ولكن كنا أصحاب السيطرة والريادة داخل البساط الأخضر" .
وعقب ذلك طالب اللاعبين بالانتظام في التدريبات، ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر .
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