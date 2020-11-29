عمومية اتحاد الكرة تلغي "الأثر الرجعي" في بند ال 8 سنوات

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها المنعقد حاليا بأحد فنادق مدينة نصر، على إلغاء تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي. الـ8 سنوات بأثر رجعي. واتفقت الجمعية العمومية على تطبيق بند الثماني سنوات على المنصب بصورة طبيعية لكن إلغاء بند الأثر الرجعي.

وبذلك يصبح من حق أعضاء اتحاد الكرة السابقين خوض الانتخابات المقبلة على مقعد العضوية بشكل طبيعي. على المنصب بصورة طبيعية لكن إلغاء بند الأثر الرجعي.وبذلك يصبح من حق أعضاء اتحاد الكرة السابقين خوض الانتخابات المقبلة على مقعد العضوية بشكل طبيعي.

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