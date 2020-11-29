بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الانجليزي “كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة بين تشيلسي وتوتنهام ضمن مباريات اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.
يستقبل ملعب ستامفورد بريدج غرب العاصمة الانجليزية لندن، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر ، 19:30 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم “تيرني”.
يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، متقدمًا على تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وسيسعى مورينيو لقيادة توتنهام للفوز من أجل الصعود إلى صدارة جدول الترتيب والاستفادة من سقوط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام برايتون ظهر أمس السبت.
يغيب عن صفوف توتنهام اليوم، المدافع البلجيكي توبي ألديرفيرلد، ولاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا، بداعي الإصابة، بينما لا توجد أية غيابات بين صفوف نادي تشيلسي.
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تشيلسي 0-0 توتنهام
???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن)
???? الدوري الانجليزي (الجولة 10)
جارية الآن
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة الدوري الانجليزي
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- ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو دي.
- ???? تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوارد ميندي – تياجو سيلفا – شيلويل – كورت زوما – جيمس – كوفاشيتش – نجولو كانتي – ماسون مونت – حكيم زياش – تامي أبراهام – تيمو فيرنر.
- ???? تشكيلة توتنهام اليوم: هوجو لوريس – رودون – إيريك داير – سيرج أورييه – سيرخيو ريجيلون – هوجبجيرج – سون – ندومبيلي – بيرجفجن – هاري كين.
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية اللقاء من الحكم تيرني
- 5″ أفضلية من توتنهام خلال الدقائق الأول.. ومن الواضح اعتماد تشيلسي على المرتدة
- 11″ هدف ملغي للاعب تيمو فيرنر بداعي التسلل .. سددها بشكل جميل بباطن القدم اليمنى على أقصى يسار هوجو لوريس لكن الحكم أوقف اللعبة.
- 16″ أوووووووووووه سيرج أورييه كاد يفعلها ويسجل الهدف الأول لتوتنهام لولا تدخل الحارس إدوارد ميندي الذي أبعد تصويبته داخل منطقة الجزاء.
- 38″ أووووه..تامي أبراهام لم يحسن التعامل مع تمريرة طولية جميلة من حكيم زياش في العمق الدفاعي لتوتنهام.. استلام سيء جدًا من الدولي الانجليزي
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