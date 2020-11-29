بث مباشر | شاهد الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي “كورة اونلاين”

شاهد بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “الاهلي والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 29-11-2020 في الجولة السادسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الاهلي والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت جرينتش.

يتواجد الاهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7.

بينما يقبع الفيصلي في المركز السابع برصيد 9 نقاط، من 5 مباريات، انتصر في 2 وتعادل في 3، ولم يخسر بعد، وسجل لاعبوه 6 اهداف واستقبلت 4.

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