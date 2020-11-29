بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 29-11-2020 في الجولة السادسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الاهلي والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت جرينتش.

يتواجد الاهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7.

بينما يقبع الفيصلي في المركز السابع برصيد 9 نقاط، من 5 مباريات، انتصر في 2 وتعادل في 3، ولم يخسر بعد، وسجل لاعبوه 6 اهداف واستقبلت 4.

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الاهلي 1-0 الفيصلي

????️ملعب الجوهرة المشعة

????الدوري السعودي (الجولة السادسة)

جارية الآن

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “الاهلي والفيصلي” ضمن الجولة السادسة في الدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

⚪تشكيلة أهلي جدة | العويس، حسون، هندي، هوساوي، ليما الموسى، فيجسا، ماركو مارين، صامويل أوسو، عمر السومة، ميتريتا.

⚫تشكيلة الفيصلي | ملائكة، دغريري، سيلفا، روسي، قاسم، ميركل، فايق، الشارد، عمر، جيليرمي، تافاريس.

‘0 بداية المباراة

‘5 مرت اول خمس دقائق، ولا وجود لفرص حتى الآن.

‘8 اووووووووووووووه ميتريتا كان قريب جدًا من افتتاح التسجيل للأهلي لولا انقاذ قاسم بإبعاد الكرة من على خط المرمى.

’11 اول تهديد لفريق الفيصلي على مرمى العويس.. دغريري يرسل عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها فايق وضربها بالرأس ولكن بجوار المرمى.

’14???? بطاقة صفراء اولى في المباراة على لاعب الفيصلي خالد دغريري بعد تدخل خشن على صامويل أوسو.

’28⚽جوووووووووووووووووووووول – عمر السومة يسجل الهدف الاول للأهلي بمهارة كبيرة..

’28 قصة الهدف | السومة روض كرة داخل المنطقة وتلاعب بمدافع الفيصلي قبل ان يسدد كرة قوية أرضية بيسراه سكنت شباك ملائكة.

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