شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: «من مصلحة جميع المشاركين إقامة مونديال اليد في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن من مصلحة جميع المشاركين في بطولة كأس العالم القادمة في يناير 2021 تنظيمها في مصر.

وأوضح «مصطفى»: «النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، ليس مجرد حدث رياضي، بل احتفال رياضي عالمي. هي الساحة الأكبر لرياضة كرة اليد، لذا من مصلحة كل المشاركين تنظيمها في مصر، في يناير 2021».

وأضاف: «جائحة كورونا فاقت توقعات كل البشر، ولوقت طويل توقفت كرة اليد، مثلها مثل رياضات كثيرة. ولكن رغم أحداث العام الماضي، بدأ العالم في أن يتعلم كيفية التعايش مع الفيروس، وصناعة الرياضة انتعشت مجددًا، والاتحاد الدولي لكرة اليد تأقلم على الحياة اليومية في وجود الجائحة».

وشدد «مصطفى» على قوة الوضع المالي للاتحاد وأن إقامة البطولة ليس من أجل العائد المادي، مفسرًا: «بشكل عام، يجب التأكيد أن الوضع المالي للاتحاد الدولي صحي جدًا، وأن العائد المالي هو آخر سبب يمكن إقامة البطولة من أجله. الاتحاد الدولي لا يتخذ قرارات لنفسه، بل لكل من يحب الرياضة، واللاعبين الذين يودون تحقيق حلمهم بالوقوف على منصة التتويج.. الرياضيون، قلب لعبة كرة اليد، توقفوا عن ممارسة اللعبة التي يحبونها لشهور، لقد كان أمرًا متعبًا بدنيًا ونفسيًا في وقت هدفهم فيه كان الاستمرار في التمرين ليبقوا بصحة جيدة».

وتابع: «اللاعبون المحترفون يعيشون على التدريب، لذا كان من المهم أن تستمر الرياضة. ليس فقط على مستوى الدوريات المحلية ولكن على المستوى العالمي. عدم إقامة البطولة كان سيعني خسارة كبيرة لهم، مصدر الرزق الأساسي للمدربين أيضًا هي تلك اللعبة، وكذلك الحكام. مصر 2021 فرصة لاستعادة النشاط وتغذية الحماس. ولصناعة كرة اليد قاطبة، إنه من المهم أن تُلعب مصر 2021، بداية من القنوات الناقلة للرعاة للجمهور، كل مشارك في البطولة يستفيد بشكل ما».