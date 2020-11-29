شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفتيش منزله وعيادته.. طبيب مارادونا يواجه تهمة «القتل غير العمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت النيابة العامة في الأرجنتين تهمة «القتل غير العمد» لليوبولدو لاركي، طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وفق ما نقلت وكالة تيلام الرسمية. وداهمت الشرطة صباح اليوم عيادة طبيب مارادونا وبيته في العاصمة بونيس آيرس، بحثاً عن الأدلة بخصوص إمكانية وجود إهمال طبي أدى إلى وفاة نجم كرة القدم الراحل. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفتيش منزله وعيادته.. طبيب مارادونا يواجه تهمة «القتل غير العمد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.