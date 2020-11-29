شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يستعيد لاعبه المكسيكي قبل موقعة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المكسيكي إكتور إريرا، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، إلى تدريبات ناديه بعد غيابه عن الفريق في آخر 3 مباريات.
وتمثل عودة إريرا إضافة قوية للفريق الذي سيلتقي في مباراة مصيرية مع بايرن ميونخ بدوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.
وغاب إريرا عن مواجهات برشلونة ولوكوموتيف موسكو وفالنسيا.
وما زال أتلتيكو يعاني من غيابات أخرى تتمثل في الأوروجوائيين لويس سواريز ولوكاس توريرا ودييجو كوستا وشيمي فيرساليكو ومانو سانشيز.
ويتصدر بايرن المجموعة بـ12 نقطة وضمن تأهله، أما أتلتيكو فيأتي في المركز الثاني بخمس نقاط، وبعده لوكوموتيف موسكو ثالثا بثلاث نقاط، بينما يتذيل سالزبورج المجموعة بنقطة واحدة.
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