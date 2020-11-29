شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تكشف سبب منع أحمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسرت اللجنة الأوليمبية سبب منع اتحاد الكرة أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من حضور جلسة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إن اتحاد الكرة استفسر صباح اليوم عمن له أحقية حضور الجمعية العمومية من نادي الزمالك، ومدى صحة التفويض الذي حضر به أحمد مرتضى منصور جلسة الجمعية العمومية للاتحاد. لذا أرسلت اللجنة خطابا إلى اتحاد الكرة أكدت فيه أن التفويض ليس باسم أحمد مرتضي وأن الكشط في الخطاب جاء مع تصحيح في المكان المخصص لتوقيع رئيس مجلس إدارة النادى، مع إضافة تصحيح بعد ختمه بختم الأولمبية. كما جاء في الخطاب أيضا ان التوقيع الأول والذى تم شطبه كان باسم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، والتوقيع الآخر المضاف كان باسم مرتضى منصور، والصادر بحقه قرار بالايقاف من جانب اللجنة الأولمبية، وبالتالي لا يحق له التوقيع على اية مكاتبات أومستندات تخص النادى.