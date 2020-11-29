شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تعتمد تشكيل المجلس الجديد من ٩ اعضاء رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة.

في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.