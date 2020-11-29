شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي يحضر مران الزمالك عقب شفاءه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وسيقوم عبدالهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا.

وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر.