شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يغادر فندق الزمالك ويخضع لعزل صحى منزلى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، فندق إقامة الفريق فى مصر الجديدة الذى أقام به مع الأبيض خلال وقت الاستعداد لنهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث اتجه إلى منزله من أجل مواصلة العزل الصحى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع لبروتوكول العلاج الطبى تحت إشراف جهاز الفريق على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد تعافيه من المرض من عدمه.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.