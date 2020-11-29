شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح كل ناد في الجمعية العمومية 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، شيكاً بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الخاصة بالجبلاية التى عقدت اليوم فى أحد الفنادق من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسى الخاصة بالجبلاية وتكوين مجلس إدارة الاتحاد.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة.

في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.