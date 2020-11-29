شكرا لقرائتكم التنمر على شيكابالا.. نجوم يدعمون الأباتشى ضد التنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترمومتر السعادة الزملكاوية ..هكذا تصف جماهير الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا ، لاعب الفريق الأبيض ، والذى وصفته الصحف اليونانية أنه "ريفالدو اليونان" نظرا لأنه يمتلك مهارات خاصة فى قدمه اليسرى ونشرت المجلات الرياضية الكثير من التقارير عنه مما زاد من شعبيته فى اليونان ، حتى أصبح أحد أمهر اللاعبين فى الكرة المصرية .

وتعرض الفهد الأسمر خلال الساعات الماضية إلى حالة من التنمر، و النقد الخارج عن النص، حتى وصل الى السخرية و التنمر على لون البشرة ، بتداول فيديوهات غير لائقة ، مثل فيديو المقابر، و فيديو الكلب . عقب هزيمة الفريق الأبيض امام الاهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا الذى انتهى بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف وتتويجه باللقب الأفريقى .

وقٌبل هذا التنمر بردود أفعال قوية من نجوم الكرة ، الذين حرصوا على التصدي لهذه الموجة ، بدعم اللاعب ، و مساندته في الأزمة التي يمر بها من جانب قلة قليلة لا يٌمكن أن تحتسب ضمن الجماهير .

وعلى رأس الداعمين حازم إمام، نجم الزمالك السابق ، بعدما قام بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل "تويتر"، قال فيها: "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، فى فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل وإنك تبقى عنصرى"،

حرص أيمن يونس نجم الزمالك السابق، علي توجيه رسالة دعم لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد حملة العنصرية و التنمر التى يقودها جماهير الأهلي ضد قائد الفارس الأبيض.

ونشر أيمن يونس عبر حسابة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لشيكابالا وعلق عليها قائلا “شيكابالا” مع وضع رمز القوة و ورده في إشارة منه لدعم قائد الفارس الأبيض .

رفض ياسر ريان نجم الاهلى الاسبق فكرة إهانة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عقب نهائى القرن، "أدين بشدة إهانة شيكابالا، نحن مصريون وليس بينا أى طريق للعنصرية ، لذا أى تصرف خارج مرفوض وجمهور الاهلى لايوافق على تصرفات قلة قليلة لاتعبر عن جمهور الاهلى الراقى المحترم".

ونشر لاعب نادي الزمالك يوسف اوباما صورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة كابتن نادي الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا خلال مباراة سابقة للزمالك وهو يرتدي تيشيرت يحمل صورة احد شهداء جماهير نادي الزمالك ومكتوب باسفل الصورة عبارة "عمرو حسين في الجنة".

ونشر “بن شرقي” عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لشيكابالا ووضع عليها “قلب” في إشارة منه لدعم قائد الفارس الأبيض.