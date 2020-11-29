شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يقيم تجارب للمنتخب لاختيار قائمة البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، إقامة تجارب للاعبى المنتخب القومى ، رجال ، على أن تقام التجارب و التصفيات منتصف ديسمبر المقبل ، لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل ، و التى تدخل ضمن الرانك العالمى ، للتأهل إلى الأولمبياد .

وكانت البطولة مقرر إقامتها أبريل الماضى ، إلا أن قرار الاتحاد الدولى بتأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا ، ليتم إقامتها فبراير القادم ، خاصة وأن الاتحاد الدولى للعبة ، قرر تأجيل بطولات العالم للناشئين و الشباب ، مع إقامة بطولة الرجال بصعوبة ، بصربيا ، بسبب الموجة الثانية من الفيروس .

قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تعيين محمود حامد مديرا فنيا لمنتخب السيدات بدلا من ممدوح فرج، على أن يتولى حامد تدريب اللاعبات في إطار خطة الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .

وجاء القرار بعد إيقاف فرج من اللجنة الأولمبية على خلفية الأزمة التي شهدها المركز الأولمبى خلال الأيام الماضية، بينه وبين سمر حمزة لاعبة المنتخب، ومدربها محمد طلبة، وتم خلالها تحويلهم إلى التحقيق مع الإيقاف، بالإضافة إلى غرامات مالية، بعد التعدى على محمد طلبة واللاعبة من جانب المدير الفنى وأبنائه.