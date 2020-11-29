إبراهيم عبد الجواد عن التنمر ضد شيكابالا: ’’محصلتش المقابر يا جدعان.. مفيش حاجة ليها حرمة‘‘

كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي، إبراهيم عبد الجواد، على واقعة التنمر والعنصرية، ضد شيكابالا، قائد الزمالك، بعد نهائي القرن.

وكتب عبد الجواد: "محصلتش المقابر يا جدعان ... مفيش حاجة ليها حرمة ... ده احنا كلنا نازلين ومش باقي غير اعمالنا ... ايه الجميل والمضحك فى كده ... لله الامر من قبل ومن بعد #شيكابالا ❤️".

وكانت بعض الجماهير الأهلاوية قد قامت بتدنيس مقابر عائلة لاعب الزمالك، ورددوا ساخرين "الفاتحة على روح شيكابالا"، خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

كما قام عدد من الجماهير بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك، أثناء احتفالهم بلقب دوري الأبطال، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وتُوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.

لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.