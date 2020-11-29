«بلاش أمي وأهل بيتي».. حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير، يطالبهم خلالها بعدم سبه بأمه أو أهل بيته، بعد الفرصة التي أهدرها في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك، أمس الأول الجمعة.

وكتب الشحات، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة، ياريت محدش يشتمني بأمي وأهل بيتي، بعد إذن الناس كلها، اشمتني أنا يا عم بس بلاش أمي وأهل بيتي".

وتابع: "الفرصة اللي الناس كلها بتتكلم عليها أكيد ماقصدش أضيع هدف في نهائي كاس أفريقيا، وأنا أكتر واحد نفسه فيها، وده نصيب، وأنا راضي بكل شيء ربنا كاتبه، وقدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، الأهلي بطل أفريقيا وده أهم من أي جول أسجله وأهم من أي حاجة". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بدون حسين الشحات، الذي تأكد غيابه عن المباراة التي تقام 10 ديسمبر المقبل، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الأول الجمعة.

وأهدر حسين الشحات، فرصتين محققتين خلال مباراة الزمالك، الأولى في بداية المباراة، بعد انفراد من الجهة اليمنى، والثانية في كرة أمام المرمى الفارغ سددها ارتدت من القائم الأيسر.