اللجنة الإولمبية المصرية تكرم حسن حمدي

تكرم اللجنة الإولمبية المصرية اليوم الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق تقديراً لتاريخه الطويل وإسهاماته في كرة القدم.

ووجهت اللجنة الإولمبية الدعوة لحسن حمدي لحضوره اليوم وتكريمه علي هامش منتدي اللاعبين الإولمبيين.

ويحضر حفل التكريم المهنس هشام حطب رئيس اللجنة الإولمبية والتشكيل الكامل للجنة والدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية المصرية في مختلف اللعبات .

ويعد حسن حمدي واحداً من أهم وأعظم كرة القدم المصرية والرئيس التاريخي للأهلي بالنظر إلي إتجازاته وإسهاماته في كرة القدم.

يمتد تاريخ الكابتن حسن حمدي مع قلعة الجزيرة إلى أكثر من 51 عاما متصلة، منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962 ثم التدرج لاعبا دوليا موهوبا، استحق مع أدائه المميز لقب وزير الدفاع بعد أن انضم لصفوف الفريق الأول موسم 1971-1972 ،بعد اعتزاله تولى الكابتن حسن حمدي منصب مدير الكرة بالأهلي يوم 17 يونيو 1979، وكان يعد أصغر من شغلوا هذا المنصب في الأهلي والأندية المصرية، حيث لم يكن قد أكمل عامه الثلاثين بعد، ووقتها أشفق عليه الكثيرون لأنها واحدة من المهمات الصعبة حيث يتولى مسؤولية قيادة أكبر وأقوى فريق في مصر.

لكن حسن حمدي خيب التوقعات ونجح باقتدار في قيادة سفينة الأهلي للعديد من البطولات، حيث حقق الأهلي معه الفوز بدرع الدوري 6 مرات ، كما حقق معه الأهلي لقبه الأفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري عام 1982، وأبطال الكؤوس ثلاث مرات أعوام 1984 و 1985 و 1986 ، لا ينسى له أحد قراره التاريخي الذي اتخذه قبل لقاء الأهلي والزمالك في دور الــ 8 لكأس مصر عام 1985، بإيقاف 15 لاعبا من نجوم الفريق لمدة شهر، وهو القرار الذي باركه مجلس إدارة النادي وخاض باقي مباريات المسابقة بفريق الأمل المكون من لاعبين تحت 19 و 21 سنة، وحقق الصاعدون المفاجأة وهزموا الزمالك 3/2 تحديدا في يوم 4 أغسطس عام 1985، وكان الزمالك وقتها مكتمل الصفوف ويضم نجوما من ألمع لاعبي مصر.

بدأت أول خطوات حسن حمدي في المجال الإداري بالتعيين عضوا في مجلس إدارة النادي الذي فاز برئاسته الكابتن صالح سليم من خلال انتخابات 1984، لم يكن صعبا على "وزير الدفاع" أن يعلن عن نفسه داخل

النادي من خلال مجهوده وعطاءه من أجل الأعضاء والحفاظ على مكانة الأهلي المرموقة، ولذلك فقد قرر خوض الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 16 ديسمبر عام 1988 في منصب العضوية، ونجح باقتدار في الانتخابات التي لم يتقدم لها الراحل صالح سليم وفاز بمنصب الرئيس يومها الكابتن عبده صالح الوحش.

لأن الكابتن حسن حمدي كان يتخذ الراحل العظيم والرمز الخالد صالح سليم مثلا أعلى له، فقد اقترب منه كثيرا بعد نجاحه وكيلا لمجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 25 ديسمبر 1992، وتدرج في عدد من المناصب ما بين نائب رئيس النادي ثم الرئي التاريخي للأهلي في 2002 وحتي 2014

حقق الأهلي مع حسن حمدي مديراً للكرة الفوز بدرع الدوري 6 مرات ، وبكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الأهلي لقبه الأفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري عام 1982، وأبطال الكؤوس ثلاث مرات متتالية.

و على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي حقق الأهلي 29 بطولة في عهد وزير الدفاع حسن حمدي، كالتالي بطولة الدوري الممتاز 9 مرات، وكأس مصر 3 مرات، و السوبر المصري 7 مرات، دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، و كأس السوبر الإفريقي 5 مرات، و في عهده شارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أكثر من مرة وتوج بالميدالية البرونزوية في عام 2006.

تم تكريم حسن حمدي كأفضل رئيس النادي لسنوات في العديد من الإستفتاءات ثم قلده الإتحاد الأفريقي كاف بوسام الإستحقاق الذهبي في مارس 2017 .