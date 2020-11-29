فيديو.. أزمة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بسبب مركز شباب تلا

حضر د.نهاد حجاج المستشار القانوني لمركز شباب تلا إلى فندق انعقاد الجمعية العمومية لتعديل لائحة اتحاد الكرة، ورفض عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة دخوله للقاعة.

وطلب نهاد حجاج حضور مركز شباب تلا اجتماع الجمعية العمومية بعدما حصل على حكم قضائي يمنحه أحقية الحضور.

وخرج وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بصحبة نهاد حجاج خارج القاعة ودار حديث مطول بينهما وانتهى إلى عدم حضور مركز شباب تلا لاجتماع الجمعية العمومية.

كشف الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي ونائب رئيس نادي لافيينا إف سي والمستشار

القانوني لمركز شباب تلا عن صدور حكم من محكمة مجلس الدولة ضد كل من وزير الشباب والرياضة و رئيس المجلس القومى للرياضة و الجهة الادارية المركزية بوزارة الشباب والرياضة و رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات و رئيس اللجنة الاولمبية المصرية

و رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم و المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم باحقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة .

واكد حجاج انه في حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية الغير عادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء وباطلة بطلاناً مطلقاً .

واوضح ان حكم المحكمة جاء نصه كالتالي :

١- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩ وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ..

- بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة مركز شباب تلا وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العاديةالمنعقدة اليوم الاحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ " .

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