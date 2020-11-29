نابولي يواجه روما في الدوري الإيطالي بقميص مارادونا

يلتقي نابولي الأحد مع ضيفه روما في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بقميص المنتخب الأرجنتيني، وذلك تكريما لأسطورته دييجو مارادونا الذي فارق الحياة الأربعاء الماضي عن 60 عاما على خلفية انتكاسة صحية.

وكشف نادي نابولي في بيان الأحد أنه كان يعتزم استخدام القميص الجديد قبل وفاة النجم الأرجنتيني الفائز مع بلاده بلقب مونديال 1986.

وقال النادي: راودتنا قبل عام، بالتعاون مع كابا شركة المستلزمات الرياضية الراعية للفريق، فكرة قميص خاص يذكرنا بدييجو مارادونا وببلده الحبيب الأرجنتين والعلاقة الوطيدة بسكان نابولي.

وأوضح البيان المصحوب بالخطين العموديين الأزرق والأبيض لقميص المنتخب الأرجنتيني: كنا نأمل أن يتمكن دييجو من رؤيته، مشيرا الى أن"تقديم الطقم الجديد كان مقررا اصلا من أجل المرحلة التاسعة،

بمناسبة مباراة نابولي ضد روما.

والآن وبعد وفاة مارادونا القميص الذي سيرتديه اللاعبون مساء الأحد سيكون له معنى أكبر مما كان يتصور.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا مارادونا الخميس قبل مباراة فريقهم مع رييكا في الدوري الأوروبي على ملعب "سان باولو" وذلك من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة، وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.