المقاولون يسعى لضم ظهير أيمن

يسعى نادي المقاولون العرب، لضم ظهير أيمن، لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالدوري ومشاركته بالكونفدرالية الأفريقية.

تواصل مسؤولو نادي المقاولون العرب مع الأهلي بشأن ضم باسم علي الظهير الأيمن للأحمر، خلال الفترة الجارية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، ويأمل النادي بإنهاء المفاوضات سريعًا.

أبرم المقاولون العرب، حتى الآن 7 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني،

وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لأحمد كابوريا لتدعيم صفوف ذئاب الجبل، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق.

في سياق متصل، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبا في فندق الاقامة بعد الفوز امس على ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية بهدف نظيف سجله

الكاميروني سونج بالخطأ في مرماه.

وفضل المدير الفني عماد النحاس اجراء مران في الجيم قبل السفر والعودة للقاهرة في بداية الاستعداد لمباراة العودة التي ستقام الجمعة المقبل بالقاهرة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، جيبوتي في طريق عودتها للقاهرة اليوم الأحد بعدما حقق ذئاب الجبل الفوز علي نظيره أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب الدوري التمهيدي بالكونفدرالية في اللقاء الذي جمعهما بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

وأحرز سونج هدف المباراة في مرماه لصالح المقاولون في الدقيقة 23 بضربة رأسية بالخطأ في شباك فريقه أرتا سولار بطل جيبوتي.