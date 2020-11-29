تقرير | بايرن ميونخ يتحدى الارهاق ويواصل السير بخطى ثابتة

لعب شتوتجارت بإنضباط وبراعة أمام بايرن ميونخ أمس السبت وتقدم بهدف ولاحت له العديد من الفرص لكن في النهاية خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويواجه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ومتصدر الموسم الحالي أجندة مزدحمة بالمباريات سواء في البوندسليجا أو دوري أبطال أوروبا نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لكنه لازال يعرف كيفية البقاء في القمة.

وقال هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ “جميعنا ندرك أن كرة القدم ليست سهلة في الوقت الراهن لكننا نحقق النتائج”.

وخسر النادي البافاري مرة واحدة فقط في البوندسليجا كما تعادل مرتين لكنه يتصدر الدوري المحلي وشق طريقه لدور الستة عشر الأوروبي.

ويستأنف بايرن حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بملاقاة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بعد غد الثلاثاء قبل أن يستضيف لايبزج الوصيف، الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط في مواجهة تجمع بين المتصدر والوصيف يوم السبت المقبل.

وبعد الفوز في وقت سابق على بوروسيا دورتموند الذي سقط على ملعبه أمام كولون بهدفين مقابل هدف أمس السبت ليتراجع للمركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن الصدارة، فإن بايرن يقف على أرض صلبة في سبيل تقديم موسم أخر ناجح رغم الظروف الصعبة.

وقال توماس مولر لاعب بايرن “إذا نظرت إلى جدول الترتيب فإن العديد من الأندية تود لو أنها تعاني من نفس مشاكلنا، الأمر ليس رائعًا لكن علينا تقبله”.

وفشل بايرن في الحفاظ على نظافة شباكه خلال سبع مباريات على مستوى جميع المسابقات، الأخطاء تأتي نتيجة الإرهاق، وإظهار الروح القتالية خلال المباريات يستوجب استهلاك المزيد من الطاقة.

وقال ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن “الأستبسال بعد تلقي هدفًا أمر يستنزف الناحيتين الذهنية والجسدية، هذا يجعل الفوز هو الشيء الأكثر أهمية (وليس الأداء)”.

وتابع “لكننا الآن نرتكب الكثير من الأخطاء ونسمح للمنافسين بصناعة الفرص”.

وتقدم شتوتجارت بهدف تانجوي كوليبالي الذي سجل أول أهدافه بالبوندسليجا، لكنه أهدر عدة فرصة لمضاعفة النتيجة ، وبعد رد كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي بهدفين نجح الحارس مانويل نوير في حرمان أصحاب الأرض من إدراك التعادل في أكثر من مناسبة.

وحسم دوجلاس كوستا الفوز لبايرن بهدف ثالث سجله في الدقائق الأخيرة، لكن النتيجة لا تعكس مطلقًا سير اللقاء.

وقال بيليجرينو ماتاراتسو مدرب شتوتجارت “بعد أن سجلنا هدفًا ، لاحت لنا الفرصة لمضاعفة تقدمنا كما لاحت لنا فرص في الشوط الثاني أيضًا”.

وأضاف “الفارق بين الفريقين اليوم هو الكفاءة في إنهاء تلك الفرص”.

ويفتقد بايرن لجهود الفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش بسبب الإصابة بينما تعرض جيروم بواتينج وكورنتين توليسو ولوكاس هيرنانديو وخافي مارتينيز لكدمات خلال مباراة الأمس.

ومع ضمان صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا بصرف النظر عن نتيجة المواجهة أمام أتلتيكو مدريد فإن معدل اللياقة البدنية للفريق ليس هو مصدر القلق الرئيسي مقارنة بمدى الجاهزية لمواجهة لايبزج.

وبعد ملاقاة لايبزج، يلتقي بايرن مع لوكوموتيف موسكو الروسي ليختتم مشواره في دور المجموعات الأوروبي ثم يخوض ثلاث مباريات أخرى بالبوندسليجا قبل فترة أعياد الميلاد، في الوقت الذي تم فيه تأجيل مباراة الفريق أمام هولستين كيل في الدور الثاني لكأس ألمانيا إلى يناير المقبل.

العطلة الشتوية القصيرة التي تمتد لـ15 يومًا فقط تعطي فرصة متواضعة لبايرن للتعافي قبل استئناف حملة الدفاع عن الألقاب التي توج بها الفريق في الموسم الماضي.

وعلق فليك على ذلك بالقول “من يتعامل مع هذا الأمر بالشكل الأمثل سيحقق النجاح الأكبر ، ونريد أن نكون نحن من يحقق ذلك”.