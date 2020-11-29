الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يكشف عن الشعار الجديد لكأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يكشف عن الشعار الجديد لكأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عن الشعار الجديد لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49 الذي يُصادف الثاني من ديسمبر.

وقال بيان صحافي: "جاءت فكرة الشعار الجديد لمسابقة كأس رئيس الدولة تجسيداً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الثالث من يناير 2020".

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: "إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي انطلقت في الموسم ( 74-75 ) تُعد البطولة الكروية الأغلى كونها تحمل اسم قائد المسيرة، لذلك نحن في مجلس الإدارة نعمل مع شركائنا على تحضير مميز ومبكر للمسابقة بهدف إخراجها بالصورة التي تليق بها، لافتاً إلى أن البطولة أصبحت مناسبة رياضية وطنية سنوية تحظى بمتابعة محلية وإقليمية ودولية، كما تسعى جميع الأندية للمنافسة على لقبها".

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأسرة الرياضية بمناسبة إطلاق الشعار الجديد لأغلى المسابقات الكروية، مؤكداً أن الشعار الجديد يحمل هوية عصرية تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع الأصعدة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به عالميا، ومصدر إلهام لكل شعوب العالم لما تقدمه من مبادرات مختلفة".

وتوجه بالشكر إلى الراعاه الرسميين لاتحاد كرة القدم " اتصالات" و "طيران الاتحاد " على دعمهما ورعايتهما لمسابقات الاتحاد والمنتخبات الوطنية، مشيداً أيضا بالأندية والمؤسسات الإعلامية المختلفة وكل الشركاء على تعاونهم الدائم والمستمر ودورهم الإيجابي في إنجاح الأحداث الرياضية.

جدير بالذكر أن الشعار الجديد المستوحى من شكل كأس المسابقة الكروية الأغلى، يتشكل من سبعة خطوط في المنتصف للدلالة على الإمارات السبع موشحة بألوان العلم.

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