بطلات الزمالك في «الجمباز الإيقاعي» يكتسحن كأس مصر ب 40 ميدالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد نادي الزمالك نصيب الأسد من ميداليات بطولة كأس مصر للجمباز الإيقاعي «للفرق» تحت 6 و8 و10 سنوات بحصول لاعبات النادى على 40 ميدالية (29 ذهبية و11 فضية لتتربع القلعة البيضاء بإنجاز غير مسبوق علي عرش البطولة التي أقيمت السبت الماضي بصالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر.

وقدمت لاعبات الزمالك مستوى متميزا في جميع الفئات العمرية، وحصل فريقا مواليد 2012 على 11 ميدالية ذهبية.. ومثل الفريق الأول اللاعبات: جودي عبدالله خاطر ودارين أحمد محمد ودارين محمود مفيد ورؤى عبدالله وريماس أحمد محمد.. وضم الفريق الثاني كلًا من: تالين إسلام عبدالرحمن وروبا أحمد محمد وزينا عمر فتحي وفريدة تامر ولمار ناصر وندا خالد يحي.

أما فريق 2013 فنال 11 ميدالية منها 6 ميداليات ذهبية عن طريق الفريق الثاني والذي ضم كلًا من: إيما محمد محمود وجنى تامر وديما أحمد ورودينا أحمد مجدي ولي لي عاطف وياسمين محمد.. ونال الفريق الأول 5 ميداليات فضية عن طريق انسام شادي وجومانا عبدالله خاطر ووديما محمد وغزل حمدي وميلي روبرت.

كما حصل فريق 2015 على 7 ميداليات ذهبية بمشاركة اللاعبات: الما هيثم محمد وحور محمد حسين وعالية مصطفى عبدالرحمن ونيكا كودرينا والين محمود أحمد عبدالقوي وتقى حسام عبدالعزيز ومريم أحمد صبري.

وأحرز فريق 2014 عدد 5 ذهبيات عن طريق كل من: حبيبة محمد خميس وسلينا أحمد محمد وفريدة سيد محمد ولارا إبراهيم السيد ومليكة محمد مصطفى، و6 ميداليات فضية عن طريق كل من: ايثل محمود مفيد وريتال أحمد مجدي وصبا طارق سليمان وفريدة إيهاب عطية وفريدة محمد شاكر وكندة محمد عبدالعزيز.

ويشرف على الفريق الجهاز الفني الذي يضم كلًا من: اولجا كدرينا مديرا فنيا وسارة هاني مدربا عاما والمدربات بسنت أسامة وتسنيم طارق وهند محمد وياسمين سيد وياسمين عبدالغفار، والكابتن محمد إبراهيم، مدرب الباليه.

كما يضم الجهاز الإداري كلًا من: مدحت عبدالقادر مديرا إداريا وسامي صبري إداريا وخالد حسني مترجم وأسامة عبدالله مدير الصالة وحسام الدين سيد مشرف النشاط الرياضي وغادة صفوت «نشاط رياضي».

ونال الفريق دعما كبيرا من إدارة الزمالك وتحت رعاية الدكتور خالد طلعت رئيس قطاع النشاط الرياضي والكابتن ياسر لبيب مدير النشاط بالنادي. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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