سموحة يقترب من التعاقد مع مدافع الأهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلى من العودة لنادية سموحة، وذلك بعدما تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلى لضم اللاعب> وأشاد عامر بالمستوى الذي ظهر عليه ياللاعب بعد تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا. وكشف رئيس نادي سموحة أنه عرض على الخطيب أثناء مكالمة هاتفية معه التي استمرت لمدة دقيقة واحدة للحصول على خدمات ياسر، مبينا أنه رفض عرضاً لضم اللاعب من أحد الأندية بضعف ما عرضه النادي الأحمر. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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