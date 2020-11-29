شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اعتماد قرار زيادة أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 134 ناديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 134 ناديًا بعد التصويت، خلال الجلسة، حيث وافق 60 ناديًا على القرار ورفضت 5 أندية بينما امتنع الباقون عن التصويت.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليًا بأحد الفنادق قد رفضت المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى 96 عضوا فقط، وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة، ووضع اتحاد الكرة مقترحا جديدا خلال الجمعية العمومية بأن تكون الجمعية العمومية 134 ناديا، ووافقت الأندية على المقترح، ووفقًا للاقتراح فمن المقرر أن تكون الأندية الـ 134 مقسمة على النحو التالي: 18 بالقسم الأول، 48 بالقسم الثاني، 5 أوائل لكل مجموعة بالقسم الثالث بإجمالي 60 ناديا في كل المجموعات، و5 بالقسم الرابع، حسب التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى 1 في كل من الصالات، والشاطئية، والنسائية، ليكون الإجمالى 134 ناديًا.