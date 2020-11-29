شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منع الزمالك من عمومية الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث بعد منع مندوب نادي الزمالك احمد مرتضى منصور، عضو المجلس، من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بناءً على اتفاق تم بين عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، سيتدخل سريعا لإنهاء الأزمة والسماح لمندوب الزمالك بالحضور وفقًا للقانون واللوائح وعدم منع أي عضو جمعية عمومية من ممارسة حقه القانوني خصوصا، أن الزمالك ناد كبير وأحد قطبي الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا حول الواقعة قال فيه: استمرارًا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويضا رسميا في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني.

ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسؤولي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس إدارته دون حق.

ويؤكد نادي الزمالك أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام، خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية.