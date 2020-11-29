شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن إصابة هازارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إصابة البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد.

وتعرض هازارد لإصابة جديدة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الليجا، حيث غادر المباراة في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن هازارد خضع لكشف بالموجات فوق الصوتية، اليوم، لكنه لم يكن حاسما لطبيعة الإصابة.

وأشار إلى أن هازارد سيخضع، غدًا، لكشف جديد بالرنين المغناطيسي، لمعرفة طبيعة الإصابة والفترة المقدرة للغياب عن المباريات.

وذكر البرنامج الإسباني أنه تأكد عدم سفر هازارد مع بعثة ريال مدريد إلى كييف، لمواجهة شاختار دونيتسك، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان التشخيص الأولي لإصابة هازارد أوضح أنه يعاني من انزعاج عضلي في الفخذ الأيمن.