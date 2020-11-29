شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية إلى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «يوميوري» اليابانية، اليوم الأحد، نقلا عن أشخاص مرتبطين بالحدث إن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا كلف المنظمين نحو 200 مليار ين (1.9 مليار دولار) إضافية.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي تأجيل دورة طوكيو 2020 إلى العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن تكاليف الدورة قبل التأجيل بلغت 1.35 تريليون ين (13 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة أن اللجنة المنظمة ستتخذ قرارا يتعلق بتقاسم تكاليف التأجيل في ديسمبر المقبل بعد محادثات مع سلطات مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

وردًا على سؤال حول التقرير قال متحدث باسم اللجنة المنظمة في رسالة نصية لوكالة «رويترز» إن اللجنة المنظمة تنظر حاليا في أمر التكاليف الإضافية المرتبطة بتأجيل الدورة.

وقالت الصحيفة إن تكاليف التأجيل الإضافية تشمل دفع أجور الطواقم واستخدام أنظمة جديدة لإعادة أموال التذاكر لكنها لا تتضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا.

وجاء في تقرير الصحيفة أيضا أن منظمي الدورة في البداية قدروا تكاليف التأجيل الإضافية بنحو 300 مليار ين لكنهم نجحوا في تقليص المبلغ من خلال تبسيط بعض الأحداث.