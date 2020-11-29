شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي للزمالك بعد منع أحمد مرتضى من حضور «عمومية» اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا للرد على قرار مسؤولي اتحاد الكرة بمنع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وقال نادي الزمالك: «استمرارًا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويضا رسميا، في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني».

وأضاف: «يأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولي نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس إدارته دون حق».

واختتم: «يؤكد نادي الزمالك أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية».