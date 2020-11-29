شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: الأهلي والزمالك شرفا مصر والقارة الأفريقية في نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالمستوى الفني ودرجة الانضباط التي ظهر بها قطبا الكرة المصرية في نهائي القرن.

وكان الأهلي قد فاز على غريمه الأزلي الزمالك بنتيجة (2-1)، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدرندلي في تصريحات إذاعية عبر «راديو مصر»: «الزمالك لعب مباراة محترمة وكانت مشوقة، لكن الأهلي تمكن من حسم اللقب القاري».

وأضاف «الأهلي والزمالك شرفا مصر والقارة الأفريقية، والأهلي قال كلمته وحسم اللقب وأعاد البطولة المفضلة للجماهير».

وتابع الدرندلي: «كانت هناك بعض التجاوزات الصغيرة في نهاية اللقاء ولكن علينا التغاضي عنها، والتركيز على الأمور الإيجابية».

وزاد أمين صندوق الأهلي: «ستكون هناك مكافأة كبيرة لجميع العاملين في جميع القطاعات بالنادي واللاعبين بعد التتويج بالبطولة وسوف يصرف ذلك خلال الساعات المقبلة».