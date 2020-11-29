شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يراقب مدافع الشياطين الحمر السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب مانشستر يونايتد وضع العقد الحالي للمدافع جوني إيفانز رفقة ليستر سيتي، وفي حال لم يجدد تعاقده حتى بداية العام الجديد، يفكر الشياطين الحمر في التحرك لإعادته من جديد إلى ملعب أولد ترافورد.

ويرغب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في ضم قلب دفاع في الجهة اليسرى، ولكنه لا يملك سوى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في شهر ينايرالمقبل، بعيدًا عن الأموال التي من الممكن أن يحصل عليها في حال باع أحد اللاعبين، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويخوض إيفانز البالغ من العمر 32 عامًا، عامه الأخير في عقده الحالي مع الثعالب، وعلى الرغم من تصريحه برغبته في الاستمرار، إلا أنه لم يجدد تعاقده بعد، ليظهر اسمه على رادار مانشستر يونايتد.

ورحل إيفانز عن صفوف مانشستر يونايتد في عام 2015 بالانتقال إلى وست بروميتش، وانضم لليستر سيتي منذ عامين، وسبق أن خاض 131 مباراة في البريميرليج بقميص الشياطين الحمر.