شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم مقترحا لزيادة الجمعية العمومية إلى 134 ناديا والأندية توافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع اتحاد الكرة مقترحا جديدا خلال الجمعية العمومية بأن تكون الجمعية العمومية 134 ناديا ، ووافقت الأندية على المقترح ، ووفقا للاقتراح فمن المقرر ان تكون الأندية الـ 134 مقسمة على النحو التالي:

18 قسم أول ، 48 قسم ثاني ، 5 أوائل لكل مجموعة بالقسم الثالث بإجمالي 60 ناديا في كل المجموعات ، و 5 قسم رابع حسب التوزيع الجغرافي ، بالاضافة إلى 1 فى كل من الصالات ، و الشاطئية ، و النسائية ، ليكون الإجمالى 134 ناديا .

رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى 96 عضوا فقط، وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ويعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى 122 ناديا والبعض يطالب بأن يكون 134 ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين، حيث يتم حاليا مناقشة تعديلات البند الذي أثار الخلافات في محاولة إيجاد حل لتعديله.