- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من حسين الشحات لمنتقديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى حسين الشحات لاعب فريق الأهلى استياؤه من السباب الذى تعرض له ، عقب إضاعة فرصة هدف في مباراة نهائى أفريقيا أمام الزمالك ، و التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ، باللقاء الذى أقيم أول أمس بإستاد القاهرة ، ليحقق الأحمر اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه .
وكتب الشحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة إلى متابعيه برفضه أن يتم سبه بأمه ، او أهل بيته بعد غضاعة الهدف، مع تبرأة نفسه من إضاعة الفرصة ، بانه كان يتمنى ان يسجل هدف لكن تتويج الاهلى اهم من اى هدف .
الشحات
وكتب اللاعب عبر صفحته قائلا :" انا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمه ياريت ماحدش يشتمني ب امي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها اشمتني انا يا عم بس بلاش امي وأهل بيتي والفرصه الا الناس كلها بتتكلم عليها أكيد ماقصدش أضيع هدف ف نهائي كاس أفريقيا وانا اكتر واحد نفسه فيها وده نصيب وانا راضي ب كل شئ ربنا كاتبه وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله علي كل شئ وانا الاهلي بطل أفريقيا وده اهم من اي جول أسجلوا واهم من اي حاجه اهم حاجه بطوله أفريقيا ف النادي الاهلي
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من حسين الشحات لمنتقديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.