شكرا لقرائتكم الجبلاية تعتمد قرار زيادة أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 134 ناديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية إلي 134 ناديا بعد التصويت ، خلال الجلسة ، حيث وافق 60 ناديا علي القرار ورفض 5 أندية بينما امتنع الباقي عن التصويت .

كانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق قد رفضت المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى 96 عضوا فقط، وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة ، ووضع اتحاد الكرة مقترحا جديدا خلال الجمعية العمومية بأن تكون الجمعية العمومية 134 ناديا، ووافقت الأندية على المقترح، ووفقا للاقتراح فمن المقرر ان تكون الأندية الـ 134 مقسمة على النحو التالي: 18قسم أول، 48 قسم ثاني، 5 أوائل لكل مجموعة بالقسم الثالث بإجمالي 60 ناديا في كل المجموعات، و5 قسم رابع حسب التوزيع الجغرافي ، بالاضافة إلى 1 فى كل من الصالات، والشاطئية، والنسائية، ليكون الإجمالى 134 ناديا.

واكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة ، والتى تعقد بأحد الفنادق ، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة ، بحضور أعضاء العمومية، وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية