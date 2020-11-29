شكرا لقرائتكم الأميرة في الجزيرة ..كيف احتفل كهربا بفوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب فريق الأهلى ، بتتويج الفريق الأحمر ، ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، بعد التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في مباراة نهائى دورى الأبطال ، التي جمعت الفريقين أول أمس الجمعة .

ونشر اللاعب صورة له ، حاملا كأس البطولة الأفريقية ، وسط احتفالات اللاعبين في ستاد القاهرة ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام، وعلق عليها :" الأميرة في الجزيرة "



احتفال كهربا

وفاز الاهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دورى الابطال محققا اللقب الأفريقي التاسع ، أحرز الأهداف للأحمر عمرو السولية ، و مجدى أفشة ، بينما سجل هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا .

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002