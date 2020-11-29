شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: لن نتنازل عن الحلم المستحق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب يوسف إسماعيل الحمادي، رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح، بضرورة منحهم فرصة المشاركة في دوري الدرجة الأولى، ومعالجة الأمر المرتبط باللائحة، وشهادة عدم الممانعة من الهيئة العامة للرياضة، وقال إن هناك فرصة يجب أن يتم التعامل معها بالطريقة المناسبة، تحسباً للنتائج المترتبة على عدم المشاركة، خصوصاً بالنسبة للاعبين المواطنين الذين يسيطر عليهم الإحباط من المشهد الماثل الآن في الساحة الرياضية، والذي يعكس الشيء الذي لم يتوقعوه على الإطلاق، لأنهم انتظروا أن تتم مكافأتهم بالمشاركة في دوري الأولى وليس العكس.

وأوضح أن النادي أكمل جميع الشروط المطلوبة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى التي صعد إليها بحصوله على الوصافة في دوري الدرجة الثانية، عدا شهادة عدم الممانعة من الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن النادي لم يفقد الأمل في المشاركة في دوري الهواة الموسم الحالي رغم انطلاقته مؤخراً، لأنهم تكبدوا خسائر تصل إلى نحو 2.5 مليون درهم في الموسم الماضي، وحتى مرحلة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، إثر التعاقد مع الأجهزة الفنية والعقودات الخاصة بفريقي 17 سنة والشباب بالنادي، فضلاً عن لاعبي الفريق الأول المرشح للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.